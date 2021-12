Les emojis les plus utilisés en 2021 sont dévoilés

Le consortium Unicode, l’organisation qui gère les emojis, dévoile la liste des emojis qui ont été les plus utilisés tout au long de 2021. Et celui qui occupe la première place est une nouvelle fois l’emoji avec les larmes de joie (😂). Il en va de même pour le cœur (❤️) qui est toujours deuxième.

Une liste des emojis les plus populaires en 2021

Il faut savoir que les classements de 2019 et de 2021 (il n’y en a pas eu en 2020) des emojis les plus utilisés sont plus que similaires. Il y a un changement de place pour certains d’entre eux, mais les smileys eux-mêmes sont quasiment identiques (🥰 a toutefois remplacé 💕). Les utilisateurs n’ont donc pas changé leurs habitudes, bien qu’il y a eu des nouveautés en l’espace de deux ans.

Voici les emojis les plus populaires en 2019 : 😂 ❤️ 😍 🤣 😊 🙏 💕 😭 😘 👍. Et ceux en 2021 : 😂 ❤️ 🤣 👍 😭 🙏 😘 🥰 😍 😊.

Un détail pour chaque catégorie

Le consortium Unicode a également réparti les emojis par catégorie pour découvrir les smileys, les emojis de personnes, les symboles, les vêtements, les animaux, les emojis de voyage, les objets et les emojis de nourriture les plus utilisés, avec des graphiques de la fréquence d’utilisation disponibles sur le site du Consortium Unicode.

Le cornet à confettis (🎉) est l’emoji d’événement le plus populaire, par exemple. suivi par le ballon (🎈) et le cadeau (🎁). Le feu (🔥) est l’emoji météo le plus populaire et l’emoji plante le plus populaire est la rose (🌷). Le papillon (🦋) est l’emoji insecte le plus utilisé, et la tête de lapin (🐰) est l’emoji mammifère le plus utilisé. Parmi les emojis de vêtements, la couronne (👑) est la plus populaire, et le gâteau d’anniversaire (🎂) est de loin l’emoji de nourriture sucrée le plus populaire. La boisson chaude (☕︎) est l’emoji de boisson le plus populaire, et dans la catégorie des fruits, la fraise (🍓) prend la première place.

Si vous voulez un détail complet avec des chartes et plus encore encore, vous pouvez vous rendre sur le site du consortium Unicode.