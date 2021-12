Le saviez-vous ? La FCC (Federal Communications Commission) organise chaque année une remise de prix afin d’honorer les produits, services ou applications qui améliorent la vie des personnes à handicaps. Et cette année, iOS 14 a raflé le FCC Chair’s Awards for Advancement in Accessibility pour ses nombreuses fonctionnalités d’accessibilité. La FCC a ainsi loué les mérites de la fonction de détection des personnes via l’app loupe et le LiDAR de l’iPhone (conçu donc pour les mal voyants), le support de la langue des signes dans les appels FaceTime ou bien encore la reconnaissance des sons.

Ces nouveautés d’iOS 14 viennent renforcer un arsenal de fonctions d’accessibilité déjà bien fourni avec Voice Over (affichage pour le Daltonisme, contrôle à la voix des fonctions systèmes, etc). D’une manière générale, Apple est considéré comme l’une des sociétés de la tech les plus investies dans les solutions d’accessibilité. Apple y consacre d’ailleurs une pleine page sur son site.