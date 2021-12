Niantic propose une mise à jour de Pokémon Go qui permet d’avoir l’affichage à 120 Hz sur iPhone. Ces 120 images par seconde sont disponibles sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max parce qu’ils ont un écran ProMotion. Mais les anciens modèles ont également le droit à une amélioration.

Le 120 Hz débarque sur Pokémon Go

Jusqu’à présent, le jeu était à 30 Hz sur iOS, alors que les iPhone ont des écrans de 60 Hz. Autant dire que les joueurs de Pokémon Go avec un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max vont remarquer une différence plus que notable en passant de 30 Hz à 120 Hz. Concernant ceux qui ont un iPhone 13, 13 mini ou un modèle antérieur, l’affichage passe désormais à 60 Hz. C’est toujours cela de pris.

Le plus étonnant ici est que Niantic n’a pas évoqué publiquement cette nouveauté. Le groupe ne mentionne rien dans les notes de la mise à jour sur l’App Store, alors qu’il s’agit d’une nouveauté importante et intéressante. De plus, l’option est (relativement) cachée, en plus d’être désactivée par défaut ! C’est à se demander pourquoi elle n’est pas activée pour tous…

Pour activer l’affichage 120 Hz, mettez à jour Pokémon Go, ouvrez le jeu, cliquez sur la PokéBall en bas de l’écran, touchez « Options » en haut à droite de l’écran, descendez tout en bas et sélectionnez « Options avancées ». Il ne vous reste plus qu’à cocher la case « Fréquence de rafraichissement native ». Retournez ensuite dans la partie avec votre dresseur et vous verrez une différence dans la fluidité.