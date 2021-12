Apple se focaliserait sur trois axes pour ce qui concerne son futur casque mêlant réalité augmentée et virtuelle : les jeux, les médias et la communication, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Trois axes pour le casque d’Apple

Le journaliste explique :

Le gaming devrait être un point fort de l’appareil, d’autant plus qu’il sera doté de plusieurs processeurs, d’un ventilateur, d’écrans à très haute résolution et de son propre App Store. Attendez-vous à ce qu’Apple positionne l’appareil comme un rêve pour les développeurs de jeux.

Pour ce qui est du reste, Apple se préparerait à travailler avec plusieurs médias pour créer du contenu pouvant être regardé en réalité virtuelle. Naturellement, le contenu serait optimisé pour le casque d’Apple. Il serait intéressant de voir si les contenus pourraient techniquement être compatibles avec les casques d’autres fabricants.

Enfin, un axe tout particulier serait la communication avec notamment les Animojis et une expérience façon réalité virtuelle pour FaceTime. Les participants à un appel pourraient, par exemple, être virtuellement dans un même lieu.

Un grand nombre de détails sur le casque AR/VR d’Apple et les spécifications ont déjà été publiés. Selon les rumeurs, l’appareil serait léger, aurait deux processeurs principaux, deux écrans 4K Micro-LED, 15 modules optiques, un système de suivi oculaire, une connectivité Wi-Fi 6E et plus encore.

Aux dernières nouvelles, Apple présenterait son casque dans le courant de 2022, mais sa disponibilité dans le commerce pourrait avoir lieu plus tard. Le fabricant laisserait un délai entre l’annonce et la sortie pour permettre aux développeurs de créer des applications. Ce scénario rappelle ce qu’il s’est passé pour l’Apple Watch.