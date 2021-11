Le casque AR/VR d'Apple serait présenté en 2022, mais commercialisé plus tard

Il faudra attendre un petit moment entre la présentation en 2022 du casque AR/VR d’Apple et la commercialisation si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste explique que le scénario devrait être similaire à celui de l’Apple Watch.

Le casque AR/VR d’Apple pourrait attendre un petit moment

Apple a présenté sa première Apple Watch en septembre 2014, mais il a fallu attendre avril 2015 pour être en mesure de l’acheter. Le délai (227 jours) a notamment permis aux développeurs de tâter le terrain afin de préparer des applications dédiées à la montre. L’histoire se répéterait en 2022 avec le casque AV/VR d’Apple. La commercialisation pourrait attendre 2023.

Pour Mark Gurman, Apple pourrait profiter de sa WWDC en juin 2022 (où sera notamment annoncé iOS 16) pour lever le voile sur son casque et attendre la fin de l’année, voire le début de 2023 pour la commercialisation. Les développeurs pourraient alors utiliser un SDK dédié afin de créer des applications, et ce pendant plusieurs mois. De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo a parlé d’un lancement à la fin de 2022 et d’une puissance similaire aux Mac M1.

Même histoire pour l’Apple Car dans quelques années

Il en serait de même pour l’Apple Car. Mark Gurman a déjà révélé qu’Apple avait pour objectif de lancer sa voiture automne sans volant ni pédales en 2025. Mais la présentation cette année-là ne signifie pas obligatoirement que la voiture pourra être tout de suite achetée, ou du moins livrée. Plusieurs trimestres, voire des années d’attente pourraient exister.

C’est ce qu’il s’est passé chez Tesla. La présentation de la Model S a lieu en 2009, mais les clients ont dû attendre 2012 pour les premières livraisons. Pour la Model 3, il y a eu un délai d’un an et demi entre la présentation et les premières voitures sur la route. Quant à la Model Y, le délai fut d’un an.