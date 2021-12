Après bien des difficultés puis finalement l’arrêt des serveurs programmé au Japon, le jeu Fantasy Life Online est enfin disponible partout dans le monde (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Ce titre signé du prestigieux studio Level-5 (Professeur Layton, Ni no Kuni, Inazuma Eleven) est une sorte de fourre tout multijoueurs dans lequel on retrouve des séquences de gameplay de type RPG (notamment lors des combats contre les ennemis), de l’exploration, du craft, de la micro-gestion, du loot, de la customisation et des mini-jeux (pêche), un peu comme un Animal Crossing qui serait passé en en mode boost.

Les graphismes mignons et cette foison de gameplays diversifiés sauront ils convaincre le public européen ? C’est tout ce que l’on souhaite au studio à l’origine de quelques unes des plus belles pépites du jeu vidéo japonais… A noter que le Fantasy Life Online pèse tout de même 2,5 Go. Il faudra penser à faire de la place sur son iPhone…