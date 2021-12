On ne cesse de le répéter : malgré les objectifs plus ou moins louables affichés par les GAFAs, la technologie fini souvent par être utilisée d’une façon qui n’avait pas été prévue à l’origine. C’est ainsi le cas des AirTags d’Apple… ont servi récemment à voler des véhicules de luxe ! La Police de York (Canada) rapporte ainsi plusieurs cas de véhicules volés à l’aide d’AirTags. La procédure est simple : les malandrins ciblent un véhicule (souvent de grande marque) et y placent « en loussdé » un AirTag pendant que le propriétaire est au travail.

Le véhicule est ensuite traqué jusqu’au retour au domicile, où il est souvent bien plus facile de le dérober qu’en pleine ville. Déjà 5 cas de ce type de vol ont été signalés aux autorités de York (ce qui reste très peu par rapport aux 2000 vols de véhicules recensés chaque année dans la région de York), ce qui laisse entendre que les voleurs se sont largement passés le mot (ou alors il s’agit d’une même bande très active). Les propriétaires d’iPhone ont déjà la parade puisqu’il suffit de lancer l’app Localiser pour dénicher les AirTags situés à proximité, mais c’est évidemment un peu plus compliqué pour les utilisateurs de smartphones Android.