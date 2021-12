Apple aurait-il surréagi en diminuant le niveau de production de ses iPhone ? Sam Chatterjee, analyste pour JP Morgan, estime en tout cas que la demande pour les iPhone 13 et 13 Pro semble repartir à la hausse après des semaines d’une stagnation toute relative. Dans une note aux investisseurs, Chatterjee note que les délais de livraison commencent à nouveau à s’allonger pour plusieurs modèles, notamment en Chine (de zéro à 7 jours de délai pour les iPhone 13, et de 22 à 24 jours pour les modèles Pro).

En moyenne, les modèles « non Pro » sont livrés 5 jours après la commande, tandis qu’il faut attendre 18 jours pour recevoir son iPhone 13 Pro ou Pro Max (contre 16 jours il y a une semaine). L’analyste constate en revanche qu’il n’y a aucun changement de délais aux Etats-Unis, seul pays dans ce cas. Le délai pour l’iPhone 13 Pro passe même de 19 à 13 jours sur le territoire américain. L’allongement des délais de livraison en Chine, en Allemagne, et en Angleterre suffiraient à conclure sur une demande en hausse sensible à quelques semaines des fêtes de fin d’année.