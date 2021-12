Si l’info se confirme, on peut presque parler d’un retournement de tendance. Il y a quelques jours, Bloomberg nous annonçait qu’Apple avait averti ses fournisseurs que la demande pour l’iPhone était en baisse, et voilà que coup sur coup, de nouvelles infos viennent contredire ou tout au moins atténuer la portée de ces affirmations. C’est donc au tour de DigiTimes d’y aller de sa boule de cristal, et les augures seraient largement en faveur du californien.

Les sources du site taiwanais indiquent en effet qu’Apple pourrait augmenter la production d’iPhone 13/13 Pro de 30% durant la premier semestre 2022, l’objectif étant désormais de titiller la barre des 300 millions d’iPhone vendus sur une même année fiscale. Apple souhaiterait écouler 170 millions d’iPhone durant le semestre, contre 130 millions sur la même période de 2021, un objectif particulièrement osé dans le contexte actuel de pénurie aggravée de composants.