Apple TV+ a mis en ligne une nouvelle vidéo pour mettre en avant plusieurs films, séries, documentaires et émissions pouvant être regardés en cette période de fêtes de fin d’année. On retrouve essentiellement des contenus déjà disponibles depuis quelques semaines.

Les programmes pour les fêtes de fin d’année

Dans la vidéo, Apple TV+ montre des extraits de séries comme The Morning Show, Ted Lasso et Foundation sur la musique de fond de Let The Music Play (Confidential MX Remix) de Barry White. Côté films, il y a notamment Finch avec Tom Hanks en tête d’affiche. Apple pense également aux enfants, ou du moins aux programmes familiaux, avec les Peanuts.

À noter qu’il y a également la présence de programmes qui s’apprêtent à sortir. Swan Song est un exemple. Ce film avec Mahershala Ali, Naomie Harris et Glenn Close verra le jour sur Apple TV+ le 17 décembre, soit vendredi de la semaine prochaine.

Pour rappel, le service de streaming d’Apple coûte 4,99€/mois. À l’instar de Disney+, il y a une seule offre qui donne accès à tout le catalogue et à la 4K. Chez Netflix, il faut prendre la formule la plus chère pour avoir la meilleure qualité possibilité et une utilisation sur plusieurs appareils en même temps.