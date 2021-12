Le cabinet IDC dévoile les données pour les ventes de wearables, ce qui, dans le cas d’Apple, regroupe les AirPods, l’Apple Watch et les produits Beats. Le fabricant est une nouvelle fois premier.

Première place pour Apple sur les wearables

Apple a vendu 39,8 millions de wearables au troisième trimestre de 2021, ce qui représente une légère baisse de 3,6% par rapport à la même période un an plus tôt. Apple reste malgré tout premier, et très largement même. Sa part de marché s’établit à 28,8%. C’est en retrait par rapport à l’année dernière où ce fut 32,8%.

IDC précise que les ventes d’Apple Watch ont été en recul de 35,3% sur la période. À l’inverse, les AirPods et produits Beats se sont mieux vendus. À l’arrivée, Apple capte 53% des revenus du marché des wearables avec ses propres produits.

La deuxième place est occupée par Samsung avec 12,7 millions de ventes de wearables. Le constructeur coréen progresse avec des ventes en hausse de 13,8% sur un an. Xiaomi est troisième avec là aussi 12,7 millions de ventes. Le constructeur chinois est par contre en retrait avec des ventes en recul de 23,8%. Le top 5 se boucle avec Huawei et ses 10,9 millions de ventes (+3,7%), et Imagine Marketing avec 10 millions de ventes (+206,4%).

Au total, il y a eu 138,4 millions de ventes de wearables pour le troisième trimestre de 2021. Cela représente une hausse de 9,9% d’une année sur l’autre.