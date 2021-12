Les Mac M1 s'installent de plus en plus en entreprises

Cela fait un peu plus d’un an maintenant que les Mac Apple Silicon existent avec la puce M1, et il y a récemment eu les puces M1 Pro et M1 Max avec les MacBook Pro. Les Mac Apple Silicon deviennent de plus en plus populaires aussi bien chez les particuliers que dans les entreprises, révèle Jamf.

Une certaine popularité pour les Mac M1 dans les entreprises

Jamf, qui propose une variété d’outils pour la gestion des Macs, iPhone et iPad en entreprise, dit avoir participé au déploiement de plus d’un million de Mac équipés des puces M1, M1 Pro et M1 Mac. En outre, le groupe indique que 74% de ses clients gèrent déjà au moins un Mac de la gamme M1 dans leur environnement.

De plus, SAP, une société de logiciels d’entreprise, a déployé 3 500 Mac équipés d’une puce M1 en utilisant Jamf au cours de l’année dernière, s’ajoutant ainsi à sa flotte totale de 30 000 Mac. Les développeurs de SAP ont constaté des résultats « remarquables » en matière de vitesse et de performances des applications avec les nouveaux ordinateurs d’Apple, ce qui s’est traduit par une meilleure rentabilité. Aussi, SAP offre le choix à ses employés depuis 2008 et a vu la demande pour Mac augmenter rapidement. Dans la foulée, il est précisé que SAP a déployé plus de 70 000 iPhone et 17 500 iPad avec Jamf.

De son côté, Electric, un partenaire de Jamf et une société de technologie informatique qui gère un parc de plus de 26 800 appareils Apple pour ses clients de petite et moyenne taille, a enregistré une croissance de 158% du déploiement de Mac en 2021. L’entreprise note que la vitesse offerte par la puce M1 est attrayante pour les nombreuses PME qu’elle sert et qui cherchent à doter rapidement et en toute sécurité leurs employés des appareils puissants.

Enfin, les écoles de la ville de Bartlett aux États-Unis (qui comprennent 8 500 élèves et 1 100 employés) ont déployé près de 6 000 Mac M1 en 2021.