En voilà une idée d’accessoire originale. Vous adorez jouer sur Apple Arcade ou aux quelques gros jeu de l’App Store, et bien sûr sans que votre iPhone 12 ou 13 n’atteigne la température d’auto-combustion ? Razer a la solution pour tous les gamers à la pomme : le Razer Phone Cooler Chroma est un accessoire de refroidissement compatible MagSafe qui viendra donc se clipser naturellement au dos de votre iPhone 12 ou iPhone 13. Equipé d’un ventilo à 7 pales (6400 tours/minute) et d’un système d’éclairage RGB (via 12 LEDs assurant l’affichage de plus de 16 millions de couleurs), le Razer Phone Cooler Chroma saura faire redescendre la température interne du précieux afin d’éviter la surchauffe en pleine partie de Genshin Impact.

On notera que cet accessoire est un poil bruyant (30dB annoncé tout de même) et qu’il n’est pas autonome. Il faudra en effet le raccorder à une source d’alimentation via son câble USB Type-C vers USB Type-C (1,5 m de longueur de câble). Pas forcément très pratique pour du jeu mobile… Si les effets lumineux un peu « bling » ne vous gênent pas et que vous jouez vraiment à de gros titres mobiles sur vos iPhone, après tout pourquoi pas ? Le Razer Phone Cooler Chroma coûte tout de même la bagatelle de 60 dollars et n’est pas encore disponible à la vente en France.