En plus d’iOS 15.2, Apple propose ce soir la release candidate (build 21C51) de macOS 12.1 sur Mac. Elle arrive une semaine après la bêta 4. Il s’agit de l’ultime version avant celle qui sera distribuée à tous les utilisateurs.

macOS 12.1 et watchOS 8.3 ont le droit à une release candidate

macOS 12.1 est l’occasion d’avoir quelques nouveautés au programme, dont SharePlay. Les utilisateurs sur iPhone et iPad peuvent déjà profiter de cette fonctionnalité en lien avec FaceTime, et ce depuis iOS 15.1 et iPadOS 15.1. C’est maintenant au tour des utilisateurs sur Mac.

Apple précise que macOS 12.1 sera l’occasion d’accueillir l’Apple Music Voice Plan (comme iOS 15.2 soit dit en passant). Il s’agit de l’offre permettant d’utiliser Apple Music mais seulement avec Siri pour un prix de 4,99€/mois. La mise à jour ajoute par ailleurs des fonctions de sécurité pour les enfants et les parents dans Messages, des Souvenirs repensés dans l’application Photos et plus encore.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas, ouvrez Préférence Systèmes puis cliquez sur Mise à jour de logiciels. Vous pourrez télécharger la release candidate de macOS 15.2.

Du côté de l’Apple Watch, Apple propose la release candidate (build 18S55) de watchOS 8.3. Là aussi, la version finale pour tous les utilisateurs ne va pas tarder. Il devrait logiquement s’agir d’une question de jours. En revanche, il n’y a rien de nouveau pour tvOS 15.2 qui reste à la bêta 4.