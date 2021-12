Voilà une belle illustration des aspects toxiques du free-to-play. Lancé à la mi-juillet 2020, le JRPG Tales of Crestoria (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) s’arrêtera de fonctionner le 7 février 2022, moins de deux ans après son arrivée dans l’App Store. Bandai Nacmo a confirmé l’information sur la page descriptive du jeu. Ce Tales of n’est pourtant pas un titre massivement multijoueurs, mais les mécaniques free-to-play très avancées, qui nécessitent de récupérer quantités d’items dans la boutique du jeu, font que le titre est incapable de fonctionner sans accès direct aux serveurs. Plutôt que de trouver un moyen de « couper le cordon » et ainsi permettre aux joueurs de continuer seuls l’aventure à partir de février, Bandai Namco préfère donc arrêter les frais.

Tales of Crestoria ne manquait pourtant pas d’atouts, notamment au niveau de son système de combat spectaculaire et de ses cinématiques dignes de l’animé. Il semble que ces points forts n’ont pas permis de compenser le grind absolument insensé du titre, ce qui là encore est malheureusement une pierre angulaire des free-to-play modernes. A trop vouloir être gourmand… Bandai connait désormais la chanson.