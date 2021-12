Cette fois, Square Enix ne nous aura pas fait attendre. Quelques heures à peine après la sortie du remaster de Legend of Mana dans l’App Store japonais, voilà que le JRPG culte débarque sans crier gare dans nos contrées (Lien App Store – 21,99 euros – iPhone/iPad). Les joueurs les plus intrépides pourront donc arpenter les vastes étendues de Fa’Diel à la recherche de l’Arbre de Mana, seul moyen d’évaporer d’un coup d’un seul le mal qui se répand.



Avec ses graphismes rétro-pixels largement redessinés, sa sublime BO remixée (on peut basculer à tout moment sur la BO originale), son interface repensée pour le tactile, ses paramétrages (désactivation possible des combats aléatoires), et même un mini-jeu inédit (Ring Ring Land), ce Legend of Mana nouvelle formule pourrait bien attirer les joueurs au delà du cercle des « vieux » gamers un brin nostalgiques. Square Enix a certes bien travaillé, mais l’on tique tout de même un peu sur le tarif particulièrement élevé du remaster d’un jeu lancé en 1999…