Les utilisateurs avec un iPhone peuvent refuser que telle ou telle application les suive, mais Facebook et Snapchat arrivent malgré tout à collecter des données. Cela s’explique par une interprétation vague de la politique de confidentialité d’Apple.

Le plan B de Facebook et Snapchat pour pister les utilisateurs

Comment Facebook et Snapchat font-ils pour continuer à pister les utilisateurs ? C’est très simple : ils ne lient plus les données aux comptes. Auparavant, ces plateformes pouvaient déterminer que telle personne aimait telle chose en particulier, ce qu’il résultait en des publicités ciblées. Aujourd’hui, les plateformes collectent et partagent les données, mais assurent le faire anonymement.

Le Financial Times explique que la position d’Apple était le résultat d’un changement non reconnu qui permet aux entreprises de suivre une interprétation beaucoup plus souple de sa politique de confidentialité controversée. Apple a indiqué aux développeurs qu’ils ne peuvent pas dériver de données d’un appareil dans le but de l’identifier de manière unique, ce que les développeurs ont interprété comme signifiant qu’ils peuvent toujours observer les « signaux » et les comportements de groupes d’utilisateurs à la place, permettant à ces groupes de recevoir des publicités ciblées de toute façon.

Apple n’a pas explicitement approuvé ces techniques, mais elles permettent à des tiers de suivre et d’analyser des groupes d’utilisateurs, qu’ils aient ou non donné leur consentement pour le suivi. En outre, le fabricant d’iPhone continuerait à faire confiance aux applications pour collecter des données au niveau de l’utilisateur telles que l’adresse IP, la localisation, la langue, l’appareil et la taille de l’écran, même si certaines de ces informations sont transmises aux annonceurs.

Un partage de données avec les annonceurs

Les investisseurs de Snapchat ont appris que le réseau social a l’intention de partager les données de ses 306 millions d’utilisateurs (même ceux qui ont refusé le pistage sur iPhone) avec les annonceurs. La société veut que ses partenaires puissent avoir une vue plus complète et en temps réel du succès des campagnes publicitaires.

Chez Facebook, un effort pluriannuel est en cours pour reconstruire l’infrastructure publicitaire en utilisant davantage de données agrégées ou anonymisées.