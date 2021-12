L’avatar vedette Hatsune Miku revient sur iOS dans un énième jeu musical (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) où il s’agira cette fois de créer son groupe de musique (des groupes d’idols ici). Le joueur pourra collectionner jusqu’à 20 cartes de personnages (plusieurs personnages ont des compétences propres), et l’on pourra bien sur customiser l’apparence de tout ce petit monde afin de briller sur scène. Le gameplay est un copié collé de celui d’un Guitar Hero.



Hatsune Miku: Colorful Stage! est jouable en solo ou en multi jusqu’à 4 joueurs (création de salon et possibilité d’invitations). Il est aussi possible de participer au Virtual Show, un concert virtuel ouvert aux joueurs du monde entier. Dans ce mode, le joueur peut intervenir avec son propre avatar et même agiter de batons lumineux au rythme de la musique. Inutile de préciser qu’il vaudra mieux apprécier la JPop et la KPop pour se lancer dans l’aventure.

Les « connoisseurs » seront sans doute ravis de savoir que le jeu contient les morceaux suivants :

ROKI (Paroles : mikitoP, Musique : mikitoP)

Tell Your World (Paroles : kz, Musique : kz)

BRING IT ON (Paroles : Reol, Musique : Giga)

Happy Synthesizer (Paroles : EasyPop, Musique : EasyPop)

Melt (Paroles : ryo, Musique : ryo)

Charles (Paroles : balloon, Musique : balloon)