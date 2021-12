La moisson de nominations ne semble pas devoir s’arrêter pour Apple TV+. Quelques jours seulement après les 9 nominations de CODA aux Hollywood Critics Association Film Award et les nominations de multiples séries/films Apple TV+ aux prochains Critics Choice TV Awards, le service par abonnement d’Apple se réserve quelques places pour les AFI Awards 2021 qui se tiendront le 7 janvier prochain à Los Angeles. L’AFI (American Film Institute) a nommé CODA et The Tragedy of Macbeth dans les catégorie du meilleur film de l’année, tandis que les séries Ted Lasso et Schmigadoon! sont nommées dans la catégorie des meilleures séries de l’année.

Rappelons ici que CODA est la version américaine de La Famille Bélier et que The Tragedy of Macbeth, inspiré du chef d’oeuvre de Shakespeare, a été écrit et réalisé par Joel Coen, qui pour une fois n’a pas collaboré avec son célèbre frère Ethan. L’acteur multi-oscarisé Denzel Washington interprète Macbeth et l’immense Frances McDormand incarne Lady Macbeth. Tout le monde connait désormais Ted Lasso (Jason Sudeikis), coach particulièrement original d’une équipe de foot britannique, quant à la série Schmigadoon!, cette dernière nous raconte les tribulations d’un couple qui se retrouve projeté dans un monde onirique dans lequel les habitants semblent constamment participer à une comédie musicale.