iPhone SE 3 : les fournisseurs se préparent pour le lancement au début 2022

Il faudra attendre le début de 2022 pour avoir le droit à l’iPhone SE 3, mais les fournisseurs d’Apple se préparent dès maintenant. Selon Digitimes, plusieurs d’entre eux se préparent pour expédier les composants qui pourront ensuite permettre d’assembler le nouveau téléphone.

Ça se prépare du côté des fournisseurs de l’iPhone SE de 2022

Les fournisseurs du moteur à bobine mobile et d’autres composants n’ont pas constaté de baisse des commandes pour les iPhone 13 et se préparent pour l’iPhone SE 3, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre de 2022 si l’on en croit les fuites.

Plusieurs informations ont déjà circulé concernant le nouvel iPhone SE. Il devrait garder le design du modèle existant, à savoir un écran LCD de 4,7 pouces, des bordures autour de l’écran, Touch ID et 3 Go de RAM. La principale différence se fera au niveau des performances avec la puce A15. C’est la même que l’on retrouve dans les iPhone 13. Le support de la 5G sera également au rendez-vous.

Il faudra visiblement attendre 2023 pour avoir un iPhone SE 4 qui aura un changement de design. Hier, nous avons appris que ce modèle aurait le droit à un écran plus grand et à 4 Go de RAM. Il se pourrait que le design soit basé sur l’iPhone XR (et non plus l’iPhone 8).