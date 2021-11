L'iPhone SE 3 toujours attendu pour le premier trimestre de 2022

La date de sortie de l’iPhone SE 3 est bien partie pour être au premier trimestre de 2022. L’information a déjà circulé et le cabinet de recherche TrendForce « confirme » aujourd’hui avec ses propres informations.

Une arrivée dans quelques mois pour l’iPhone SE 3

Le cabinet indique qu’Apple maintient son plan de commercialiser l’iPhone SE 3 dans le courant du premier trimestre de 2022. Il n’y a pas une date plus précise, mais il est possible que ce soit pendant le mois de mars. Le premier iPhone SE a vu le jour en mars 2016 et le suivant est arrivé en avril 2020. Concernant le volume de production, Apple voudrait produire entre 25 et 30 millions d’exemplaires pour le nouveau modèle en 2022.

Ce smartphone ne devrait pas changer de design, c’est-à-dire conserver celui de l’iPhone 8 et un écran LCD de 4,7 pouces avec les bordures autour et Touch ID sur la partie inférieure. Le principal changement sera au niveau des composants, avec Apple qui devrait normalement proposer sa puce A15. C’est celle que l’on retrouve dans les iPhone 13. D’ailleurs, le fait d’avoir la puce A15 permettra d’avoir la 5G. Ce sera la première fois sur un iPhone SE.

Il n’y a pas d’information concernant le prix. Pour donner une idée, le modèle actuel coûte 489 euros dans sa version 64 Go et 539 euros dans sa version 128 Go.