Ming Chi Kuo a une hotte de rumeurs bien pleine en cette journée du 8 décembre. L’analyste à la langue bien pendue a quelques infos sur les prochains casques de réalité mixte d’Apple, sans oublier un petit mot sur le prochain iPhone SE (gen 3), qui disposerait donc de 3 Go de RAM et d’un processeur Ax compatible 5G (qui l’aurait cru ?). Le modèle de 2023 bénéficierait en revanche d’un écran plus grand et de 4 Go de RAM. Du très logique en somme, que l’on aurait pu sans doute déduire sans aucune source du côté de la supply chain.

Apple Watch : Kuo table sur un modèle durci en 2022

Kuo « confirme » au passage une information de Bloomberg lâchée il y a deux jours à peine. Apple devrait bien commercialiser l’an prochain pas moins de trois nouveaux modèles d’Apple Watch, dont une Apple Watch Series 8, une Apple Watch SE 2 et un modèle « durvi » et résistant au choc à priori destiné aux sportifs et aux « aventuriers ». Quant aux AirPods Pro 2, Kuo prévoit une commercialisation à la toute fin de l’année 2022.