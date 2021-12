Il faut s’attendre à trois nouvelles Apple Watch (sans compter les variantes) pour 2022, annonce Mark Gurman de Bloomberg. Il sera question de l’Apple Watch Series 8, de l’Apple Watch SE 2 et d’un nouveau modèle « robuste » pour les sportifs de l’extrême.

Trois nouvelles montres Apple en 2022

L’actuelle Apple Watch SE est sortie en septembre 2020 et a depuis servi de modèle de milieu de gamme pour les clients. Cette montre dispose du même design que l’Apple Watch Series 6 mais est dépourvue de certaines fonctionnalités telles que l’écran toujours allumé, la mesure du taux d’oxygénation du sang et l’électrocardiogramme (ECG). Il n’y a pas d’information sur le modèle de 2022, mais il se pourrait qu’il change légèrement de design et adopte des fonctionnalités présentes dans l’Apple Watch Series 7.

Une autre montre concernera les sportifs. Ce modèle est annoncé pour être plus robuste et donc avoir une meilleure résistance aux chocs (rayures, chutes, etc). Mais il n’y a pas d’information sur les performances.

Enfin, il y aura l’Apple Watch Series 8. Quelques rumeurs ont déjà circulé à son sujet, comme le fait qu’il y aurait trois tailles d’écrans (contre deux aujourd’hui). Il se murmure également qu’un capteur de glycémie pourrait être présent.

La grande question maintenant est de savoir les dates de sortie. La logique voudrait que l’Apple Watch Series 8 arrive en septembre 2022. À voir si les deux autres montres sortiront à la même période ou si Apple décidera de les annoncer un peu plus tôt (au printemps par exemple).