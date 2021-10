L’Apple Watch Series 8, attendue pour 2022, pourrait bien être disponible avec trois tailles différentes. C’est ce que suggère Ross Young, analyste bien renseigné pour ce qui concerne l’industrie des écrans. Il a d’ailleurs évoqué un écran Mini-LED de 120 Hz pour le prochain MacBook Pro.

Un nouveau format pour l’Apple Watch Series 8 ?

Dans un tweet, Ross Young dit qu’il ne faut pas « être surpris l’année prochaine s’il y a trois tailles » pour l’Apple Watch Series 8. Il ne donne toutefois aucune information sur les tailles.

Don't be surprised if there are 3 sizes next year… — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Les premières générations de l’Apple Watch étaient disponibles en deux formats : 38 et 42 mm. Apple est ensuite monté d’un cran avec deux autres tailles : 40 et 44 mm. Cela a encore changé cette année, avec l’Apple Watch Series 7 qui est disponible en 41 et 45 mm. On peut envisager que les tailles de 41 et 45 mm resteront au catalogue l’année prochaine et seront rejointes par un troisième choix.

Il est en tout cas certain que les rumeurs autour de l’Apple Watch sont à prendre avec des pincettes. Celles pour la Series 7 annonçaient un nouveau design avec notamment des bordures plates. Mais cela ne s’est pas matérialisé, le modèle final est quasiment identique à la Series 6. Une hypothèse qui circule est que les auteurs des fuites se sont trompés et le design qu’ils ont été plusieurs à annoncer sera en réalité pour la Series 8 en 2022. Ou bien Apple a fait exprès de partager de fausses informations avec certains employés pour repérer les taupes.