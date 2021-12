L’ex-ingénieure d’Apple Cher Scarlett a finalement décidé d’annuler son arrangement avec Apple, qui consistait à arrêter les poursuites judiciaires contre un versement intégral d’un an de salaire. L’activiste maintient donc sa plainte auprès du National Labor Relations Board, quelques semaines seulement après avoir signé un « arrangement privé » avec la firme de Cupertino.

Cher Scarlett estime qu’Apple n’a pas respecté l’un des termes de l’accord : « L’une des demandes que j’ai faites était qu’il y ait une affirmation très publique et visible que les employés sont autorisés à discuter de leurs conditions de travail et de leur rémunération, à la fois en interne et en externe » explique t-elle lors d’un appel mobile à un journaliste de Forbes. Apple aurait aussi refusé de modifier son « arrangement » selon les demandes de la National Labor Relations Board. Cette dernière pointait du doigt pas moins de 22 modifications nécessaires avant toute ratification de l’accord avec l’ex-ingénieure.

L’arrangement étant caduque, Apple n’est plus tenu de verser le restant de l’année de salaire (moins de la moitié du montant a déjà été versé). Les avocats d’Apple ont semble t-il eu le nez creux en ne versant pas en une fois l’intégralité du salaire annuel.