Même à l’approche des fêtes, les avocats n’enterrent pas la hache de guerre. Bloomberg nous informe en effet qu’une plainte en recours collectif déposée devant la cour fédérale d’Oakland (Californie) cible les soucis d’écrans de l’Apple Watch Series 6. La plainte estime que l’écran de l’Apple Watch Series 6 a un défaut de conception qui le rend beaucoup plus fragile à la casse sans cause apparente, ce qui au passage pourrait occasionner des blessures aux doigts (lorsque les fissures sont à peine visibles). Les retours des utilisateurs semblent aussi indiquer que l’écran de l’Apple Watch Series 6 peut se détacher beaucoup plus facilement que celui des modèles antérieurs ou ultérieurs, ce qui là encore peut entrainer des blessures.

Pour le plaignants, la toquante d’Apple « pose un risque matériel et déraisonnable pour la sécurité des consommateurs ». Le recours collectif a été déposé par 4 plaignants (tous utilisateurs de la maudite Apple Watch Series 6). Le dossier de plainte contient la photo du bras de l’un des plaignants avec une entaille assez profonde, entaille qui se serait produite lors du détachement inopiné de l’écran. On notera qu’une plainte similaire déposée en 2018 avait déjà été déboutée par un juge.