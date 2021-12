Une étude de SellCell montre les différents iPhone 13 se déprécient beaucoup moins vite que les Pixel 6 de Google, alors que les Pixel sont sortis deux mois après les nouveaux smartphones d’Apple.

Les prix résistent mieux avec les iPhone 13 d’Apple

Au cours du premier mois suivant le lancement, tous les modèles d’iPhone 13 se sont dépréciés en moyenne de 24,9%. Les Pixel 6 et 6 Pro, quant à eux, ont perdu en moyenne 42,6% de leur valeur. Plus récemment, l’iPhone 13 a regagné une partie de sa valeur, avec une récupération de 3,1% de sa valeur depuis le premier mois. Dans l’ensemble, les quatre iPhone 13 conservent beaucoup mieux leur prix, ce qui entraîne des pertes minimisées pour les clients qui cherchent à vendre leur nouvel appareil.

Dans le détail, le Pixel 6 qui se déprécie le moins est le Pixel 6 avec 128 Go de stockage. La dépréciation est de 36,6%. Chez Apple, c’est l’iPhone 13 avec 256 Go de stockage qui est celui se dépréciant le moins (-15,5%). À l’inverse, le modèle de Google qui se déprécie le plus est le Pixel 6 Pro avec 128 Go de stockage (-46,6%). Chez Apple, c’est l’iPhone 13 mini avec 512 Go de stockage (-34,9%). Ce n’est pas réellement une surprise, sachant que l’iPhone 13 mini est le moins populaire de la gamme.

Ces différences ne sont en soi pas réellement étonnantes. Cela fait plusieurs années maintenant que les iPhone s’en sortent mieux en comparaison avec les smartphones Android. C’est l’un des points positifs : la revente d’un iPhone et un bon maintien de sa valeur.