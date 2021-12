C’est l’heure des nominations pour les Golden Globes. La prestigieuse cérémonie de remise de prix n’a pas oublié Apple TV+ dans ses longues listes de prétendants. Les séries Ted Lasso et The Morning Show sont nommées 4 fois chacune, ce qui est largement mieux que l’édition 2020 (seul Ted Lasso avait été nommé dans 4 catégorie de prix). Ted Lasso est donc nommé dans les catégories de la Meilleure série musicale, du Meilleur acteur de série musicale/de comédie (Jason Sudeikis), du Meilleur second rôle féminin (Hannah Waddingham) et du Meilleur second rôle masculin (Brett Goldstein).

Mahershala Ali est nommé aux Golden Globes 2021 pour son rôle dans Swan Song, une production Apple TV+

The Morning Show concoure pour le prix de la Meilleure série dramatique, de la Meilleure actrice de série (Jennifer Anniston), et du Meilleur second rôle masculin (pour Mark Duplass et Billy Crudup). Côté film, CODA continue sa moisson de nominations : CODA est nommé dans la catégorie du Meilleur Film tandis que Troy Kotsur est nommé dans la catégorie du Meilleur second rôle masculin dans un film. Les grands Mahershala Ali et Denzel Washington sont tous les deux nommés dans la catégorie du Meilleur acteur pour leurs rôles respectifs dans Swan Song et The Tragedy of Macbeth, deux films Apple TV+.

La cérémonie des Golden Globes se tiendra le 9 janvier prochain.