A quelques jours près et l’on pouvait parler de la belle histoire de Noël : un résident d’Ottawa âgé de 85 ans a eu la vie sauve… grâce à son Apple Watch. Et ce n’est pas ici une simple façon de parler. Le vieil homme a en effet lourdement chuté à son domicile, une chute qui a entrainé une blessure à la tête et une perte de conscience. Heureusement, l’Apple Watch a parfaitement détecté la chute brutale, et après une minute d’un message d’alerte sans aucune réponse, a automatiquement appelé le 911 (le numéro d’appel des urgences aux Etats-Unis).

La police d’Ottawa a alors reçu un message automatique signalant la chute et la localisation de notre infortuné Apple-user. Une patrouille située à proximité (les officiers de police Andrew Barrett et Constable Damian) est intervenue rapidement et les agents ont pu appliquer les premiers gestes de secours (pose d’un bandage à la tête) avant l’intervention des équipes médicales. Le médecin qui s’est occupé de la prise en charge à l’hôpital estime que le retraité devrait être capable de rejoindre sa famille pour les fêtes de fin d’année.

La multiplication de ces « faits divers qui se terminent bien » démontre s’il en était besoin que les fonctions de santé et de prévention intégrées dans l’Apple Watch dépassent de très loin le simple argument marketing. De fait, l’Apple Watch est bien le seul appareil Apple qui sauve réellement des vies (si l’on exclut les appels au 911 lancés à partir de l’iPhone).