Apple a gagné une bataille d’enchères l’opposant à Netflix pour la récupération des droits de diffusion de la série policière Sugar. Réalisée par Mark Protosevich (scénariste des films Je suis Une Légende et Thor), Sugar situe son action à Los Angeles et a pour personnage principal un détective privé, interprété ici par l’acteur Colin Farrell (Alexandre, Total Recall).

On n’en sait pas beaucoup plus pour le moment, si ce n’est que Mark Protosevich et Colin Farrell font partie de la liste des producteurs exécutifs, tout comme Scott Greenberg (à qui l’on doit la série Invasion sur Apple TV+), ainsi que Simon Kinberg et Audrey Chon de la société de production Genre Films.

Il ne se passe désormais plus une semaine sans que des nouveautés ne soient annoncées pour Apple TV+, ce qui donne nettement le sentiment qu’Apple met le pied à fond sur la pédale pour enrichir son catalogue de films et séries exclusives. Sachant qu’Apple TV+ ne propose aucun fond de catalogue hormis les séries Snoopy et Fraggle Rocks, Apple n’a pas d’autre alternative que de sortir le chéquier pour justifier l’abonnement mensuel.