Apple TV+ met en ligne aujourd’hui la bande-annonce de Sugar, la nouvelle série avec Colin Farrell. Elle fera ses débuts le 5 avril prochain sur la plateforme de streaming.

Bande-annonce pour Sugar

Sugar est un regard contemporain et unique sur l’un des genres les plus populaires et les plus importants de l’histoire de la littérature, du cinéma et de la télévision : l’histoire d’un détective privé. Colin Farrell incarne John Sugar, un détective privé américain qui suit de près la disparition mystérieuse d’Olivia Siegel, la petite-fille bien-aimée du légendaire producteur hollywoodien Jonathan Siegel. Alors que Sugar tente de déterminer ce qui est arrivé à Olivia, il va également déterrer des secrets de la famille Siegel, certains très récents, d’autres enfouis depuis longtemps.

Le casting comprend Colin Farrell, Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler et Alex Hernandez.

À noter que Colin Farrell n’est pas uniquement acteur pour la série, il est également producteur. La série est créée par Mark Protosevich, qui est également producteur, tout comme Audrey Chon et Simon Kinberg.

Sugar débutera sur Apple TV+ le 5 avril prochain avec deux épisodes disponibles à cette date. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi. Il y aura huit épisodes au total.