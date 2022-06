Apple TV+ annonce aujourd’hui une nouvelle série, à savoir Sugar avec Colin Farrell dans le rôle principal. D’autres services de streaming (dont Netflix) se sont battus pour l’obtenir et c’est finalement Apple qui a gagné.

Sugar est présentée comme une nouvelle série qui mélange les genres. Mark Protosevich est le créateur et l’un des producteurs exécutifs. Colin Farrell sera aussi un producteur exécutif, en plus d’avoir le rôle principal. La réalisation sera assurée par Fernando Meirelles (qui sera également producteur exécutif), Audrey Chon et Scott Greenberg.

De quoi parle la série ? Étonnamment, Apple TV+ ne dit rien sur le sujet. Mais si l’on en croit des indiscrétions, ce serait une version contemporaine de l’histoire d’un détective privé dont l’histoire se déroule à Los Angeles. Il n’y a pas non plus d’informations sur le reste du casting, le tournage ou tout simplement la date de sortie précise.

Sugar marquera la deuxième collaboration entre le studio Genre Films de Simon Kinberg et Apple TV+, et sera diffusée en même temps qu’Invasion, dont la deuxième saison a récemment été renouvelée. La série est un programme dramatique de science-fiction émouvante selon les dires d’Apple TV+, axée sur les personnages, co-créée, écrite et produite par Simon Kinberg et David Weil.