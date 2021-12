Apple TV+ renouvelle Invasion pour une saison 2

La série Invasion sur Apple TV+ aura le droit à une saison 2. Le service de streaming fait cette annonce deux jours avant l’arrivée du dixième et dernier épisode de la première saison.

Une saison 2 pour Invasion sur Apple TV+

Se déroulant sur plusieurs continents, Invasion suit une invasion extraterrestre à travers différents points de vue à travers le monde. La série met en vedette Golshifteh Farahani, Shamier Anderson, Shioli Kutsuna, Firas Nassar, Billy Barratt, Azhy Robertson, Tara Moayedi, Daisuke Tsuji et Sam Neill.

« Dès le premier jour, nous avons été accrochés à cette histoire d’invasion unique, captivante et très humaine qui explore habilement la façon dont les vies de différents personnages à travers le monde sont impactées lorsque la Terre est assiégée », déclare Matt Cherniss, responsable des programmes pour Apple TV+. « Il a été tellement gratifiant de voir le public mondial réagir aux brillantes performances, au mystère captivant et à la vision cinématographique d’envergure, sans parler des intrus extraterrestres assez terrifiants. Nous ne pourrions pas être plus impatients pour les téléspectateurs de voir ce que les créateurs d’Invasion, David Weil et Simon Kinberg, réservent à ces personnages — ainsi qu’à notre planète — dans la deuxième saison », a-t-il ajouté.

Malgré la déclaration de Matt Cherniss, le public n’est pas forcément fan de la série. En France, la note du public est de 2,9/5 sur AlloCiné. Sur IMDb, c’est 5,9/10. C’est un peu plus que la moyenne dans les deux cas, mais c’est loin d’être glorieux.

Il n’y a pour l’instant aucune information précise concernant la saison 2 d’Invasion sur Apple TV+, si ce n’est qu’elle verra le jour.