L’autorité de la concurrence britannique s’inquiète de la forte emprise d’Apple et de Google sur la façon dont les consommateurs utilisent leur smartphone. Pour le régulateur, on se dirige vers une diminution de la concurrence et une augmentation des coûts.

Trop de pouvoir chez Apple et Google

La Competition and Markets Authority (CMA) a déclaré qu’elle avait constaté après une enquête préliminaire qu’Apple et Google étaient en mesure de tirer parti de leur influence sur le marché pour créer des écosystèmes largement autonomes. « Apple et Google ont développé une emprise semblable à celle d’un étau sur la façon dont nous utilisons les téléphones mobiles et nous sommes préoccupés par le fait que des millions de personnes au Royaume-Uni soient perdantes », a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA.

Cette déclaration est un nouvel avertissement après que l’autorité de régulation, avec le soutien du gouvernement britannique, a renforcé sa surveillance sur le pouvoir des géants technologiques. Le régulateur présente plusieurs options alternatives, notamment permettre aux utilisateurs de passer plus facilement d’un iPhone sous iOS à un smartphone Android sans perdre les fonctionnalités ou les données.

Apple affirme que ses écosystèmes assurent la sécurité et la confidentialité, permettant aux entreprises tierces de vendre des biens et de créer des emplois. Google n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

La CMA a déclaré qu’elle mènerait une consultation sur ses conclusions initiales. Un rapport définitif sera publié en juin prochain.