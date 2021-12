WhatsApp ne s'ouvre plus chez certains utilisateurs

Un bug étrange touche WhatsApp sur iPhone, avec l’application qui se met à planter chez certains utilisateurs sans raison apparente. Il n’est plus possible de converser avec ses proches, partager une story ou se rendre dans les réglages, la fermeture se fait immédiatement.

Un bug avec WhatsApp qui refuse de s’ouvrir

Il est pour l’instant difficile de savoir ce qui coince exactement. Certaines personnes pensent que le crash de WhatsApp sur iPhone est en lien avec iOS 15.2. La mise à jour est disponible depuis lundi. Mais il semblerait que cela n’ait pas un lien direct puisque des utilisateurs avec une version antérieure ont également le problème.

Aussi, WhatsApp n’a pas eu le droit à une récente mise à jour au niveau de l’App Store. Cela suggère ainsi que la messagerie a opéré à une modification au niveau de ses serveurs et que celle-ci ne s’est pas déroulée comme prévu, ce qui expliquerait les crashs. Cette théorie se renforce par le fait que des utilisateurs qui ont la version bêta de l’application, distribuée via TestFlight et non l’App Store, ont également le souci du crash.

#WhatsApp WhatsApp is just crashing on my phone. Anyone else experiencing the same issue? pic.twitter.com/c48M3RMgOQ — maluki muthusi (@MalukiMuthusi) December 14, 2021

WhatsApp business crashing after last update iOS — Alisson Primo (@alissonprimo) December 14, 2021

Okay now my WhatsApp keeps crashing and i cant send or receive anything — blurry (@Blurrryy_face) December 14, 2021

Malheureusement, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans l’immédiat, si ce n’est patienter. WhatsApp n’a pas réagi publiquement à ce problème.