C’est la tradition : Apple vient d’annoncer le défi du Nouvel An pour les propriétaires d’Apple Watch. Une fois complété, le défi permet de récupérer un trophée et quelques récompenses, ici de nouveaux autocollants Fitness+ à utiliser dans les apps Messages et FaceTime. Les personnes intéressées doivent savoir que les défis demandent une sacré régularité puisqu’il faudra remplir ses cercles d’activité durant 7 jours d’affilée (du 1er au 7 janvier) ! Autant dire qu’il va falloir bien se bouger et ne pas trop se soucier des pauses ;) Il ne faut pas trop se plaindre cependant : le défi du Nouvel An 2021 durait un mois plein !

Evidemment, ce type de défi a un double objectif, à la fois de santé (se bouger quotidiennement c’est bon pour la forme) et de fidélisation des utilisateurs à la marque (aspect marketing). Se rajoute ici un petit coup de pub pour Fitness+, qui peut aussi servir de cadre d’activité pour remplir les nouveaux défis proposés.