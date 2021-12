Les AirPods Max on été lancés sur le marché par Apple le 15 décembre 2020. Son haute fidélité, finition luxueuse (branches en acier inoxydable), puce H1 intégrée, confort absolu des coussinets (dont on peut changer les coloris), sans oublier la petite couronne multifonctions (volume, appels, Siri) qui rappelle bien sûr celle de l’Apple Watch, Apple coche presque toutes les cases de l’accessoire ultra premium. La firme de Cupertino ne s’est jamais trop étendue sur les ventes des AirPods Max, mais les quelques fuites sur le sujet laissent entendre que le casque haut de gamme se serait écoulé un peu mieux que prévu par Apple, et ce malgré un tarif particulièrement élevé (629 euros au lancement).

Apple semble vouloir fêter le premier anniversaire des AirPods Max en lâchant un peu (beaucoup) de lest du côté des revendeurs partenaires. Ainsi, les AirPods Max sont disponibles à 435 euros seulement chez Amazon (vendu et éxpédia par Amazon France), soit un rabais de 193 euros (-31%) ! Il en va de même pour CDiscount, qui propose le modèle AirPods Max coloris rose/rouge au prix identique de 435 euros. Bref, si vous rêviez de vous équiper d’un casque haut de gamme signé Apple, c’est le moment où jamais, d’autant plus que la livraison est assurée AVANT Noël !