Suspicion, une nouvelle série thriller sur Apple TV+, a maintenant une date de sortie : ce sera disponible le 4 février 2022 sur la plateforme de streaming. Il y aura huit épisodes au total avec les deux premiers disponibles le 4 février. Les spectateurs auront ensuite le droit à un nouvel épisode chaque vendredi.

Une date de sortie pour la série Suspicion sur Apple TV+

Lorsque le fils d’une éminente femme d’affaires américaine (Uma Thurman) est enlevé dans un hôtel de New York, les soupçons se portent rapidement sur quatre citoyens britanniques apparemment ordinaires qui se trouvaient à l’hôtel la nuit en question. Alors qu’ils se retrouvent dans une course transatlantique au chat et à la souris pour échapper aux forces combinées de la National Crime Agency et du FBI et prouver leur innocence, il devient évident qu’on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Qui est réellement à l’origine de ce mystérieux enlèvement, et qui est seulement coupable de s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment ?

Suspicion sur Apple TV+ est un remake de la série israélienne False Flag (qui est diffusée sur Canal+ en France). Le casting comprend Uma Thurman, Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries et Angel Coulby. La bande-annonce arrivera d’ici quelques semaines.