L’excellent survival-horror Alien Isolation (Lien App Store – 14,99 euros- iPhone/iPad), qui retranscrit à merveille l’ambiance du premier Alien: le 8ème Passager de Ridley Scott, est de sortie sur iOS ! Le joueur incarne la fille de Ripley, de nouveau aux prises avec le terrible Xenomorphe. Avec sa vue à la première personne, le son spatialisé et son ambiance pesante tout du long (l’IA de l’alien se montre souvent stupéfiante de malice), Alien Isolation est une merveille du genre, qui vous fera vraiment dresser les cheveux sur la tête.



On notera qu’en sus du jeu de base, le DLC permettant de jouer avec l’équipage du Nostromo (film d’origine) est lui aussi disponible. Attention tout de même à la place disponible sur l’iPhone : le jeu pèse 22 Go, ce qui est assez logique étant donné que le jeu est absolument identique aux versions consoles et PC.