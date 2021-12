Voilà qui est pour le moins inattendu. La très populaire série Ted Lasso se décline aujourd’hui dans un court métrage de Noël réalisé entièrement en claymation (image par image avec de la pâte à modeler/argile), et c’est tout à fait adorable. Le coach Ted a perdu sa moustache (est-ce un indice sur le look de Ted pour la saison 3 ?) et ses compères tentent le tout pour le tout pour lui permettre de retrouver ses belles baccantes. Le coach Beard sort un postiche tiré de sa valise à cosplay, Keeley tente le maquillage façon Clark Gable et le sévère Roy Kent va jusqu’à prêter ses sourcils épais ! Au final, le plus important n’est-il pas que Ted Lasso reste Ted, avec ou sans moustache ?



Ce court métrage sympathique montre en tout cas à quel point Apple bichonne sa série phare, une stratégie marketing qui va du compte Twitter de Ted à ce type de contenu un brin « décalé ». Les deux premières saisons de Ted Lasso sont disponibles sur Apple TV+. La saison 3 est déjà programmée pour l’an prochain.