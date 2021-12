Apple a officialisé The Sound of 007, un film documentaire portant sur les 60 ans de franchise James Bond, de la création des premiers métrages avec Sean Connery en vedette jusqu’aux opus récents mettant en scène le très convaincant Daniel Craig. Tout sera passé en revue : la réalisation des films, les gadgets, les méchants les plus emblématiques, les différents interprètes de 007, les génériques inoubliables, sans oublier bien sûr les bandes originales, parfois devenues cultes (ahhh, Goldfinger). Bref, un immanquable à venir pour tous les fans de l’agent secret le plus connu dans le monde.

Daniel Craig a incarné 5 fois à l’écran l’agent secret 007

Si Apple a bien récupéré les droits de diffusion du documentaire, ce dernier a été entièrement produit par la MGM. The Sound of 007 devrait être diffusé gratuitement sur le service Apple TV+ au mois d’octobre 2022 (il ne sera pas nécessaire d’être abonné pour en profiter), soit pour les 60 ans de la franchise.