Apple Original Films vient de dévoiler un nouveau documentaire, Girls State, produit et réalisé par les cinéastes primés Jesse Moss et Amanda McBaine et en collaboration avec le studio Concordia de Davis Guggenheim. Suite au succès de leur documentaire Boys State, lauréat d’un Emmy Award, Jesse Moss et Amanda McBaine ont décidé de mettre le focus sur 500 adolescentes du Missouri. Le documentaire raconte leur immersion d’une semaine dans une simulation de démocratie, où ces dernières construisent un gouvernement, font campagne pour les élections et établissent une Cour suprême afin de résoudre les nombreuses questions qui divisent.

Dans un contexte d’aggravation de la crise démocratique et de polarisation politique accrue, Girls State explore les défis auxquels ces jeunes femmes sont confrontées alors qu’elles empruntent parfois un chemin semé d’embuches vers le pouvoir politique, et ce dans un contexte très « américain » de race et d’affirmation des genres. Le documentaire offrira ainsi une perspective « féminine » unique, mettant en valeur l’insécurité des adolescentes, leur humour parfois vif et leur désir d’une amitié authentique. Le documentaire mettra aussi l’accent sur la capacité des futurs jeunes dirigeantes à aborder des questions sociétales plus larges. Girls State sera disponible sur Apple TV+ à une date encore indéterminée.