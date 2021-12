Ce n’est un secret pour personne, le MacBook Pro sous processeur M1 Max est une véritable bête de puissance. Mais comparativement à un Mac Pro de 2019 équipé d’un Intel processeur Xeon W (28 cœurs) couplé à une carte Afterburner, cela donne quoi ? Un bench mesurant la vitesse de conversion d’une vidéo ProRes Raw vers du ProRes 422 HQ fournit une réponse plus que probante : le MacBook Pro sous M1 Max assure ainsi la conversion en 76 secondes, contre 153 seconde pour le Mac Pro gonflé à bloc ! Le différentiel de puissance est encore plus grand avec le Mac Pro sans carte Afterburner. Ce dernier termine sa tâche en 233 secondes soit trois plus de temps que le MacBook Pro M1 Max !

Un tel écart prouve s’il en était encore besoin que les derniers modèles de MacBook Pro équipés des puces M1 Pro et M1 Max sont tout à fait taillés pour les tâches les plus lourdes et qui auparavant été dévolues à des Mac de bureau (non portables).