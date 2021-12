Pixelmator Photo fait ses débuts sur iPhone, après avoir été disponible au téléchargement sur iPad. L’application de retouche photo propose plus de 30 options de réglage des couleurs dignes d’un logiciel sur ordinateur, la prise en charge de plus de 600 formats d’image RAW (comme Apple ProRAW), l’intégration avec l’application Photos et iCloud Photos, ainsi que plusieurs outils d’édition alimentés par de l’intelligence artificielle.

Pixelmator Photo débarque sur iPhone

Les utilisateurs qui téléchargent Pixelmator Photo sur iPhone ont également le droit à des fonctions d’édition par lot afin de pouvoir faire de l’édition en une seule fois. On retrouve aussi un système de copier/coller pour les modifications entre les photos, tout comme une vue de comparaison fractionnée permettant de comparer les modifications dans les moindres détails, des outils essentiels tels que les fonctions recadrer et redresser, et plus encore.

De plus, les fonctions d’apprentissage automatique de Pixelmator sont également disponibles dans la nouvelle application, notamment le recadrage intelligent, le débruitage et la super résolution.

Pixelmator Photo est disponible au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad au prix de 3,99€. Il s’agit d’un prix de lancement, ce sera 7,99€ par la suite. Si vous avez déjà acheté l’application iPad, alors vous avez le droit à la version iPhone sans payer un supplément.