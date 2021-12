Voilà qui explique sans doute pourquoi personne ne lit JAMAIS les CLUF (Contrat de Licence de l’Utilisateur Final, soit les termes et conditions du contrat) avant d’enregistrer pour la première fois son identifiant Apple ou de s’abonner à iCloud par exemple… Statista a fait le calcul du nombre de mots qui composent l’intégralité du CLUF d’Apple et en est arrivé à la conclusion que la firme de Cupertino était l’une des sociétés de la tech américaine les plus bavardes, avec pas moins de 7314 mots (en version US, le CLUF français doit comprendre encore plus de mots étant donné les différences syntaxiques et grammaticales entre les deux langues).

En moyenne, il faudrait donc une bonne demi-heure pour se farcir la lecture complète des CLUF d’Apple, mais l’on se rassurera en regardant du côté de Microsoft et sa CLUF cauchemardesque de 15260 mots, soit autant qu’un petit roman ! Cette longueur extrême des CLUF pose sans doute un soucis juridique de base : nul n’est en effet sensé ignorer le contenu des CLUF, mais l’on pourrait considérer assez aisément qu’une telle longueur de texte est rédhibitoire et empêche in fine la libre information de l’utilisateur sur les points essentiels du contrat qui le lie d’une certaine façon à la société dont il a acheté le produit ou le service.