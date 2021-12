Jimmy Wales a utilisé un iMac G3 pour développer ce qui allait devenir Wikipédia. Son ordinateur a été mis aux enchères et la vente a eu lieu pour un prix de 187 500 dollars.

Une vente aux enchères pour l’iMac G3 derrière Wikipédia

Deux lots étaient vendus par la société Christie’s : un iMac G3 couleur fraise, ordinateur sur lequel travaillait Jimmy Wales au moment du lancement de Wikipédia, le 15 janvier 2001, ainsi qu’un NFT, c’est-à-dire un objet numérique certifié unique (grâce à la technologie de la blockchain), de la toute première page éditée sur l’encyclopédie en ligne. L’ordinateur a été vendu 187 500 dollars, tandis que le NFT a été adjugé pour quatre fois plus, à 750 000 dollars.

Les deux lots avaient été mis en vente il y a un peu moins de deux semaines avec des mises à prix de 100 dollars chacun. C’est dans les derniers instants que les enchères ont flambé. Selon Christie’s, le NFT se situait encore sous les 100 000 dollars mercredi matin et la clôture de la vente a dû être repoussée à plusieurs reprises. Selon Christie’s, la page est interactive et peut être éditée par l’acheteur pour recréer l’expérience de créer Wikipédia, puis revenir à son état initial.

Jimmy Wales a fait savoir qu’une partie de la vente va financer Wikpédia et une autre va financier WT.Social. C’est un réseau social décentralisé, non commercial, sans publicité, ni suivi et collecte de données et sans désinformation. C’est du moins sa présentation.