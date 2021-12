Il y a plusieurs rumeurs concernant des écrans Apple externes visant les utilisateurs de Mac et Mark Gurman « croit fermement » que cela va bien se produire. Le journaliste de Bloomberg, généralement bien informé, l’indique dans sa newsletter.

De nouveaux écrans Apple en approche

Dans une foire à questions, Mark Gurman répond à une interrogation sur ces fameux écrans Apple externes. Il indique :

Je crois fermement qu’Apple va lancer un nouvel écran externe pour ses derniers Mac. Je pense qu’un moniteur moins cher serait un produit attirant pour ceux qui cherchent à ajouter un écran plus grand à leur nouveau MacBook Pro sans dépenser l’équivalent de l’acompte d’une voiture de luxe pour le Pro Display XDR. À ce stade, le coût de fabrication de ce moniteur a probablement baissé, et avec quelques ajustements et peut-être une légère baisse de la luminosité, Apple pourrait être en mesure d’obtenir un moniteur de qualité similaire (à une taille légèrement plus petite) à environ la moitié du prix. À ce propos, il est toujours hilarant qu’Apple ait essayé de justifier le prix de l’écran actuel en le comparant à un moniteur de référence de 43 000 dollars de qualité hollywoodienne.

Il y a quelques jours, un leaker a dévoilé qu’Apple et LG travaillaient sur trois écrans externes de 24, 27 et 32 pouces. Le plus grand devrait d’ailleurs intégrer une puce pour soulager le Mac concernant certaines tâches. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.