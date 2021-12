LG et Apple prépareraient trois écrans avec des tailles différentes selon dylandkt. Ce leaker a dévoilé plusieurs informations ces derniers mois et la plupart d’entre elles ont été bonnes.

Trois écrans en préparation chez LG et Apple

Selon dylandkt, le premier écran est basé sur l’iMac M1 existant de 24 pouces. Pour le deuxième écran, il faudrait s’attendre aux mêmes caractéristiques techniques que la dalle qui équipera le prochain iMac de 27 pouces en 2022. Et pour le troisième, ce serait un écran de 32 pouces qui pourrait être une amélioration du Pro Display XDR. Le modèle embarquerait au passage une puce Apple pour éventuellement soulager le Mac qui est connecté et gérer certaines tâches.

Le leaker ajoute que les écrans de 27 et 32 pouces seraient Mini-LED et proposeraient le support de ProMotion. Cette technologie permet d’avoir un taux d’affichage variable, avec la possibilité de monter jusqu’à 120 Hz.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler de nouveaux écrans Apple en préparation. Au début de l’année, Bloomberg indiquait qu’Apple préparait un nouveau moniteur avec un prix plus abordable que le Pro Display XDR (5 499€). Il est possible que l’écran évoqué aujourd’hui corresponde aux modèles de 24 et 27 pouces. Quant au modèle de 32 pouces, il pourrait s’agir d’un modèle premium au vu de ses caractéristiques avec la puce Apple.