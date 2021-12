iOS 16 ne supporterait pas les iPhone 6s/6s Plus et iPhone SE ?

L’installation d’iOS 16 pourrait ne pas être disponible pour les iPhone 6s, iPhone 6s Plus et le premier iPhone SE. Les iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 5 et iPad Pro de 2015 n’auraient pour leur part pas le droit à iPadOS 15.

iOS 16 abandonnerait le support de certains iPhone

L’information concernant le support d’iOS 16 sur iPhone et iPadOS 16 sur iPad vient d’iPhonesoft. Elle est toutefois à prendre avec des pincettes parce que le site, qui cite « un ami développeur chez Apple » qui travaille sur l’application Plans, avait annoncé cette année qu’iOS 15 ne supporterait pas les iPhone 6s, iPhone 6s Plus et le premier iPhone SE. Il se trouve que les trois modèles peuvent installer la mise à jour. Le site s’est donc planté, il a partagé une fausse information. Attention à celle du jour, donc.

Mais admettons que la liste est bonne, alors iOS 16 nécessiterait au minimum un appareil avec la puce A10. L’iPhone 6s aura en tout cas tenu longtemps. Le smartphone a vu le jour en septembre 2015 et peut encore recevoir des mises à jour logicielles avec iOS 15. Cela va continuer au premier semestre de 2022 avec d’autres versions, dont iOS 15.3 qui est actuellement disponible en version bêta.

Si Apple ne change rien à son calendrier, la présentation d’iOS 16 se fera au mois de juin lors de la WWDC 2022. Ce sera aussi l’occasion de découvrir macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16.