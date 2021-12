Enceintes connectées : le HomePod mini aide Apple à doubler ses ventes

Les données de ventes pour les enceintes connectées au troisième trimestre montrent que le HomePod mini a bien aidé Apple à se faire une place. Les ventes ont quasiment doublé en l’espace d’un an.

Ça grimpe pour le HomePod mini

Selon le cabinet Strategy Analytics, Apple a vendu 4 millions de HomePod mini au troisième trimestre, contre 2,1 millions d’exemplaires un an plus tôt, soit une hausse de 92%. La part de marché d’Apple sur le marché des enceintes et écrans connectés est maintenant de 10,2%, contre 5,9% un an auparavant.

Celui qui reste premier des ventes est Amazon avec ses différents appareils Echo. Le groupe a vendu 10,4 millions d’appareils, contre 10,3 millions un an plus tôt. Sa part de marché passe de 28,9% à 26,4%, sachant que le reste du marché a évolué. En effet, Google a vendu 8,1 millions de produits Nest, en hausse de 18%. Sa part de marché progresse de 1,3 point pour atteindre 8,1%. Le podium se boucle avec Baidu et ses 5,4 millions de ventes, en hausse de 15%. Sa part de marché est de 5,4%.

Apple est le cinquième vendeur ici. Il n’est pas aidé par le classement qui regroupe les ventes d’enceintes et d’écrans connectés parce que le groupe ne vend pas de tels écrans. Des rumeurs datant du début de 2021 indiquaient qu’Apple réfléchissait justement à lancer un tel produit, mais il n’y a pas de nouvelles informations.

Au total, il y a 39,3 millions de ventes pour le troisième trimestre. Cela représente une hausse de 9,7% sur un an.